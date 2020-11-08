شكرا لقرائتكم خبر عن صور مسربة لمنة عرفة مع شاب مجهول تفجر ضجة كبرى.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة الشابة منة عرفة حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عدة صور لها برفقة شاب مجهول.

وظهرت الفنانة الشابة منة عرفة في أحضان شاب مجهول الهوية ما أثار حفيظة جمهورها وعرضها للهجوم.

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال السينمائية المصرية وتألقت بشكل كبير خاصة في تجسيد دور الأبنة مع الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المواسم بمسلسل راجل وست ستات.

وبدأت منة عرفة قبل أيام تصوير مسلسل “إسعاف يونس” الذي يشاركها بطولته محمد أنور، وسارة سلامة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب.