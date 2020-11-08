شكرا لقرائتكم خبر عن من على السرير.. شاهد جميلة عوض جننت الجمهور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة الشابة الرقيقة “جميلة عوض” شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت جميلة في الصوة بإطلالة أنيقة، جذابة ناعمة علي السرير وتفاعل معها الجمهور والمتابعين من خلال التعليقات مثل: “اجمل واحده من غير مجهود – من حق القمر يتدلع حبة – ميصحش الصورة دي – احلى جميله في الدنيا”.

وكانت الفنانة جميلة عوض قد نشرت مؤخرا مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”. حيث ظهرت في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية نظارة شمسية، نالت الصور إعجاب متابعيها

وفي سياق منفصل تصدرت الممثلة جميلة عوض عناوين الاخبار بعد ظهورها في حكاية “لازم اعيش” والتي تذاع في مسلسل “الا انا”، وشاركها البطولة، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور وسلمى أبوضيف، والتي تعرض حياة فتاة مصابه بالبهاق، وتحدث الجميع عن اتقانها للدور، ومستوى ادائها المبهر.