شكرا لقرائتكم خبر عن بحمالة صدر فقط.. نسرين طافش تستعرض جسدها في أجرأ إطلالة إغراء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - أشعلت الفنانة السورية نسرين طافش، منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام" بأجرأ إطلالة لها .

وظهرت نسرين طافش في الإطلالة التي تداولتها صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، بحمالة صدر فقط، في نصفها الأعلى، مع ربطة شعر ، فيما النصف الثاني من جسدها غيبته الكاميرا.

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جمهور منصة إنستغرام، تفاعل كثيرا مع صورة الفنانة السورية، وتداولها من جانبه على نطاق واسع، مع كتابة تعليقات عليها ، معظمها أحتوت على عبارات وكلمات غزل واطراء..

ومؤخرًا نشرت الفنانة نسرين طافش صورتين حديثتين لها عبر حسابها الشخصي على منصة تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، وهي على متن سيارتها.

وعلقت نسرين طافش على اطلالتها مستعينة بالشهير أبراهام هيكس :"عندما تفكر وتتحدث عن ما تريد ؟ ولماذا تريده ؟ فأنت تبقى في حالة شعورية أكثر عمومية وهذا الوضع هو المفتاح لتحقق نواياك وأحلامك .. ركز طاقتك و تفكيرك على ما تريد".

وظهرت في الصورة الأولى وهي رافعة لرجلها اليمنى باتجاه المقعد المجاور لمقعدها، وأمامها قطها ، مرتدية بنطالًا رياضيا أسوداً مع خطين أحمرين، وفانيلة سوداء خفيفة وضيقة وذراعيها عاريان مع نظارة شمسية أنيقة . أما في الصورة فظهرت دون قطها، وكانت أقرب إلى الكاميرا وابطيها الناعمان مكشوفان، مما زاد من بروز جمالها ونعومتها بوضوح ..

مشاركة النجمة السورية، حازت كغيرها من المشاركات السابقة لها ، على الكثير من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب الجمهور لها، واشتياقه الدوئم لها. وتشارك نسرين طافش حاليا في مسلسلها الجديد «الوجه الآخر» الذي يعرض على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً من السبت إلى الأربعاء وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة إلى جانب نسرين، ماجد المصري وندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش المسلسل العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامي شيق.