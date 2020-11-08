المكلا: أهالي المعتقلين ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بالفصل في قضايا ذويهم العالقة منذ سنوات

نظم أهالي المعتقلين بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، للمطالبة بالبت في قضايا ذويهم المعلقة منذ سنوات.



وفي الوقفة، التي أقيمت أمام المجمع القضائي بالمكلا، طالب الأهالي بالتعجيل في محاكمة أبناءهم، المعتقلين في السجون بساحل حضرموت.



وناشد الأهالي، السلطة المحلية والقضائية بالمحافظة، العمل على استئناف عقد جلسات المحاكمة للمعتقلين وإطلاق سراح من تثبت براءته.



ويقبع عدداً من المعتقلين، في سجون ساحل حضرموت، البعض منهم، تجاوزت فترة سجنهم الثلاثة أعوام دون محاكمة، وفق مصادر حقوقية.



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