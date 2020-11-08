بوساطة محلية.. إعادة فتح طريق قعطبة الفاخر - إب أمام الحركة التجارية

تم اليوم السبت، فتح طريق قعطبة - الفاخر - إب، (وسط اليمن) أمام الحركة التجارية بين صنعاء وعدن، وأن طريق دمت - الضالع سيتم فتحها قريبًا.

وقال الدكتور حمود العودي رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، - الذي يقود الوساطة - إنه "وبتعاون كل الأطراف، تم اليوم فتح طريق قعطبة الفاخر - إب أمام الحركة التجارية بين عدن وصنعاء وكل الوطن.

وأكد العودي في صفحته على "الفيسبوك"، أنه "من المقرر أن تبدأ الحركة في هذا الطريق، من صباح غد الأحد 8 نوفمبر 2020 ستليها دمت - الضالع، وكل الطرق بمشيئة الله تعالى وتعاون الناس.

وتنشط الوساطة المحلية في عدد من المحافظات لفتح الطرقات المغلقة بسبب الجارية في البلاد من ست سنوات، وسبق أن أعلنت ذات الوساطة عن مفاوضات لفتح طريق "نقيل مكيراس" تربط بين محافظتي البيضاء وأبين.



وتعمل الوساطة بعيدا عن المنظمات الدولية والاتفاقات المعلنة بين الحكومة والحوثيين برعاية أممية والتي سبق وأن أعلنت في اتفاق ستوكهولم، ضمن ملف مدينة تعز الذي تجمد العمل به بشكل مطلق، في ظل تعثر في كامل بنود الاتفاق للعام الثاني على التوالي.