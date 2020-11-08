شكرا لبحثكم عن خبر فتح طريق حيوي أمام الحركة التجارية بين عدن وصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أعلن تحالف مدني عن تفاهمات لفتح طريق حيوي رئيس بين محافظتي الضالع وإب جنوب ووسط اليمن، بعد نحو عام ونصف على إغلاقه.
وقال رئيس الهيئة المنسقة للتحالف المدني، حمود العودي، إنه " تم اليوم فتح طريق قعطبة الفاخر -إب أمام الحركة التجارية بين عدن وصنعاء".
وأكد أنه من المقرر أن تبدأ الحركة في هذا الطريق، من صباح يوم غدا الأحد، ستليها دمت الضالع وكل الطرق.. وفق قوله.
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