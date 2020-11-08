شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن طعناً في صنعاء بخلاف على حبتي رمان! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، اليوم السبت، القبض على مواطن قتل آخر في خلاف على حبتي رمان.

وقال بيان صادر عن الإعلام الأمني، إن مركز شرطة المعلمي بمديرية معين ضبط شخصا يبلغ من العمر 30عاما ، لارتكابه جريمة قتل المجني عليه “ابراهيم الحبيشي” البالغ من العمر 41عاما.

وذكر البيان أن الجاني قام بطعن المجني عليه بالجنبية في الجهة اليسرى من الصدر أدت إلى وفاته ، ومن خلال جمع الإستدلالات تبين للشرطة أن الاسباب كانت خلاف على سعر حبتين من الرمان مشيراً إلى إحالة المتهم للإجراءات القانونية.