شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق حوثي على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت جماعة الحوثيين، مساء اليوم على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الامريكية. وقال عضو وفد الحوثيين المفاوض عبدالملك العجري في تغريدة على "تويتر" "انتهى جنون ترامب وبقي أن ينتهي جنون العدوان على اليمن" في إشارة لدول التحالف العربي. وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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