شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يحذر من موجة برد شديدة وأمطار على هذا المحافظات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، سكان المحافظات الجبلية من موجة برد قد تضرب تلك المناطق خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتوقع في نشرته التحذيرية الصادرة اليوم أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية وأجزاء من الهضاب الداخلية بارداً أثناء الليل والصباح الباكر، لمحافظات (صعدة ،عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع ) والمناطق المرتفعة من محافظات (إب، لحج، أبين وتعز).

كما توقع المركز تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات (حجة، المحويت، ريمة، إب وتعز )، ويكون الطقس مشمس إلى غائم جزئيًا نهاراً، مع إمكانية تشكل السحب الركامية والتي قد يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية.

وأشار إلى أن المناطق الساحلية ستشهد طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تشكل السحب الركامية على السواحل الغربية في فترة ما بعد الظهيرة، فيما ستشهد المناطق الصحراوية طقساً صحواً وبارداً نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهاراً.

وأوضح أن أرخبيل سقطرى سيشهد طقساً غائماً جزئياً، والفرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتراوح سرعتها ما بين 08 إلى 16 عقدة.

ونبه كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من برودة الطقس بالإضافة إلى المزارعين؛ حفاظًا على محاصيلهم الزراعية.