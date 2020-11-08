شكرا لبحثكم عن خبر انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انتخب مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، اليوم السبت، هيئة رئاسة للمجلس. وأسفرت الانتخابات عن انتخاب يحيى علي الراعي رئيسا لهيئة الرئاسة وعبد السلام هشول وأكرم عطية وعبده بشر. وانتخبت هيئة الرئاسة السابقة عقب عودة المجلس لعقد جلساته في العام 2016، بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين.

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