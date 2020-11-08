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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 15 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش في مقبنة غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قُتل 15 من عناصر المليشيات الحوثية، الموالية لإيران وجرح آخرون، بعد تجدد المواجهات، في جبهة مقبنة غربي تعز (جنوبي غرب اليمن).
وذكرت مصادر ميدانية، أن مواجهات اشتعلت في منطقتي "البركنة" وقرية "القضاة" عزلة العبدلة، التي حاولت المليشيات الوصول إليها، عقب قصف مدفعي عنيف شنته على مجموعة من القرى والتجمعات الآهلة بالسكان.
ونقلت المصادر، بحسب موقع وزارة الدفاع، أن 15 عنصراً حوثياً قتلوا، وأصيب عدد آخر، خلال المواجهات، فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.
وأشارت إلى أن المليشيات مستمرة في قصفها للمدنيين، واستمرارها في انتهاكاتها بحق المواطنين، وكان آخرها تفجير منزل المواطن، علي عبدالقوي في محلة القضاة قرية العارضة مديرية مقبنة.
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