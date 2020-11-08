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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تهدم النصب التذكاري لشهداء ثورة 26 سبتمبر بحجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أقدم مسلحو ميليشيات الحوثي الانقلابية على تحطيم وهدم النصب التذكاري لشهداء ثورة 26 سبتمبر 1962م التي أطاحت بالنظام الإمامي البائد في محافظة حجة (شمالي غرب اليمن).
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين حوثيين أقدموا خلال الساعات الماضية على تحطيم وهدم النصب التذكاري لشهداء ثورة 26 سبتمبر 1962م في مقبرة الشهداء بميدان حورة محافظة حجة بشكل متعمد.
وأشارت المصادر إلى أن هذه المقبرة هي التي أعدم ودفن فيها عدد من المناضلين والثوار من شهداء الثورة التي قامت ضد حكم آل حميد الدين.
وتسعى المليشيات الكهنوتية لطمس تاريخ وهوية اليمن، وفي مقدمتها تاريخ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي طردت الإمامة الكهنوتية البائدة.
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