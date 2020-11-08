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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم ميداني جديد لقوات الجيش في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
تمكنت القوات الحكومية مسنودة برجال المقاومة من إحراز تقدم ميداني جديد في مديرية خب والشعف، شمالي محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، وتلقي المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ووفق قائد عسكري لموقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش، فإن قواتهم مسنودة برجال المقاومة حررت اليوم مواقع مهمة غربي معسكر الخنجر الاستراتيجي، من بينها قرية الأشراع، لافتاً إلى أن عناصر المليشيا الحوثية أُجبرت على التراجع والفرار.
وأكد أن قواتهم أصبحت تشرف على شعب الراهنة الواقع على مقربة من سوق الثلوث المحوري، وهو ما يشكل أهمية عسكرية كبيرة لسيطرته النارية على مواقع أخرى تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية وخطوط إمداداتها. ولفت إلى أن المواجهات التي احتدمت بين الطرفين أسفرت عن سقوط عشرات العناصر الحوثية ما بين قتيل وجريح، وتدمير عدد من آلياتهم، وأن المعارك تتجدد بين الفينة والأخرى.
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