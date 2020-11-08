المليشيا الحوثية تقر بمصرع عدد من قادتها (أسماء)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، بمصرع عدد من قياداتها العسكرية في عدد من الجبهات.



وذكرت وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، في خبرين منفصلين، رصدهما محرر "خبر" للأنباء، أنها شيعت جثامين 11 قيادياً من قياداتها العسكرية الميدانية، في عدة جبهات، خلال الساعات الماضية.

وأفادت في خبرها الأول بتشييع 8 قتلى من القيادات، بالإضافة إلى 5 قتلى من عناصرها، دون أن تفصح عن مكان مصرعهما، فيما ذكرت في الخبر الثاني تشييع المليشيات لجثامين ثلاثة قيادات عسكرية في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، والذين سقطوا في جبهات الساحل الغربي.

وقد شيعت المليشيات، صباح السبت، جثامين 8 قتلى من القيادات في محافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة وصعدة، والصرعى القيادات هم: (العقيد/ خالد عبدالرحمن المعنقي، والمقدم/ مقبل محمد فرحان، والرائد/ ياسر قايد الشعفي، والنقيب/ جلال عبده الهاملي، والنقيب/ يحيى حسن الرشاء، والنقيب/ طه علي الصلاعي، والنقيب/ فضل محمد العبال، والملازم أول/ عبدالمغني علي الهتار).

كما شيعت جثامين ثلاثة قتلى من قياداتها في مديرية باجل بمحافظة الحديدة، وهم: (الرائد/ عمر حسن محمد شلاع، و المقدم/ حسن محمد محمد شلاع، و الملازم ثاني/ عمار عمري حسن المشعبي).