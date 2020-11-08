تعرف على حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الأيام المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

كشف الفلكي اليمني "عدنان الشوافي" عن حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع قادم.



وقال الشوافي، عبر حسابه على موقع فيس بوك: بحسب البيانات و نماذج الطقس فان أهم مؤشرات الطقس من السبت 7 نوفمبر 2020 حتى نهاية الأسبوع، تحسن بسيط لدرجة الحرارة الصغرى على بعض المناطق وشبه استقرار على مناطق أخرى لتسود أجواء باردة نسبيا على المرتفعات والاحواض الجبلية.

ودعا إلى توخي الحذر خصوصا الأطفال و كبار السن و العاملين في الاماكن المكشوفة أثناء الليل وفي الصباح الباكر، وبالنسبة لتأثيرها على المزروعات لا نتوقع حدوث تأثير (لا نتوقع حدوث ما يدعى ضريب).

ولفت إلى أنه فيما يخص الأمطار متوقع أمطار متفاوتة الشدة على ارخبيل سقطرى، مع توقع نشاط بسيط لأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء محدودة من المناطق الساحلية و المرتفعات الجبلية الغربية، ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس اليومية.