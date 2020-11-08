شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بطل "باب الحارة" قبل أن يكمل تصوير مشاهده الأخيرة ..شاهد (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - فجع فريق المسلسل الشهير " باب الحارة" ، بوفاة احد أبطال العمل البارزين جراء اصابته بمرض السرطان مؤخراً.

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ونعى النجوم والنجمات السوريون، زميلهم النجم نبيل حلواني الذي فارق الحياة صباح اليوم في مستشفى ابن النفيس بدمشق.

وتم اكتشاف إصابة الراحل بسرطان المعدة منذ حوالي شهرين، حيث كان يخضع لعلاج عبر جرعات كيميائية، قبل أن تنتكس صحته أمس الأول.

يشار إلى أن الحلواني كان يصور مشاهده الأخيرة في الجزء 11 من مسلسل "باب الحارة" بشخصية "أبو صياح" قبل أن يدخل المستشفى. وكان آخر ظهور له قبل نحو خمسة أشهر، في جنازة زميله مأمون الفرخ.

ويعتبر الفنان نبيل الحلواني أحد مؤسسي مسرح الطفل في سورية، وقد بدأ مسيرته الفنية من خشبة المسرح، وشارك بالعديد من العروض المسرحية مع فرق المسرح القومي والعمالي والجامعي .وكانت أولى أعماله التلفزيونية سهرة بعنوان "تراب الزريعة" من إخراج محمد الشليان، وبعدها شارك النجم السوري الراحل، في الكثير من الأعمال الدرامية منها: القبضاي بهلول، أخوة التراب، خلف الجدران، مرايا، حمام القيشاني، بطل من هذا الزمان، بقعة ضوء، أولاد القيمرية، أهل الراية، الخبز الحرام، يوميات مدير عام، الولادة من الخاصرة، وغيرها من الأعمال.

كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها : "أحلام المدينة" (من إخراج محمد ملص عام 1984) و"رؤى حالمة" (من إخراج واحة الراهب عام 2003).