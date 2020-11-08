شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الممثل التركي "مراد علمدار" بطل مسلسل "وادي الذئاب"؟؟ شاهدوا كيف كان مصيره اليوم على يد زوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - ذكرت تقارير فنية تركية أن النجم نجاتي شاشماز، المعروف بشخصية مراد علمدار بطل مسلسل "وادي الذئاب" مهدد بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا، بسبب قيامه باختراق هاتف زوجته.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

. جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور

. الزوجة الثالثة لـ أبو هشيمة تكشف السبب الحقيقي لظهورها شبه عارية في الجونة

.بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد

.شاهد :اول صورة مسربه لزوجة النجم رامز جلال... التي أخفاها الفنان الكوميدي عن الأنظار لسنوات ستصاب بالصدمة إن عرفت من هي؟

.القاضي الذي أعدم ‘‘صدام حسين’’ يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن الزعيم العربي الذي أوشك على تهريبه من السجن قبل إعدامه (الاسم)

. العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف ترعب الجميع وتكشف عن تنبؤاتها المرعبة لعام 2021م.. مفاجأت صادمة ستحدث في دول الخليج، وهذة الدولة العظمى ستنهار للأبد.. شاهد

.عاجـــل : وفاة نجمة مسلسل ”باب الحارة“ قبل قليل بحادث سير مروع .. شاهد من تكون ؟

. بملابس فاضحة كشفت عورتها.. ياسمين صبري تشعل مواقع التواصل بصور مخلة من داخل منزلها.. شاهد الصور

. زواج "ديما بشار" نجمة قناة طيور الجنة .. شاهدوا صورة مسربة من حفل زفافها الاسطوري .. والمفاجأة من هو العريس ؟ .. (صور)

. بعد 5 أشهر على وفاتها .. شاهد ماذا خرج من قبر الفنانة ‘‘رجاء الجداوي’’ وأثار الحزن والفزع (فيديو)

. شاهد.. شمس الكويتية تسحب فستانها لتكشف ظهرها وتبرز أردافها.. والجمهور: أول مرة نشوف الضخم (صور)

-----------------------

وأضافت التقارير أن شاشماز استطاع أن يصل إلى مراسلات خاصة عبر تطبيق واتساب الخاص بزوجته بالإضافة لـ 11 تسجيلا صوتيا تم تسجيلها دون علمها، وقدمها إلى المحكمة كدليل خيانة ضدها، لاسيما وأن إجراءات الطلاق مستمرة بينهما منذ فترة طويلة.

وعلى إثر ذلك قدمت ناجيهان زوجة الفنان شكوى إلى المدعي العام الذي أعد لائحة اتهام قد تتسبب بحبس نجاتي مدة تصل إلى 12 عامًا.

في غضون ذلك كان فيروس كورونا قد أشعل أزمة بين شاشماز وزوجته في وقت سابق، حينما أراد الفنان التركي رؤية ابنيه بعد عودته من أوكرانيا، إلا أنه تفاجأ برفض زوحته لطلبه، وبررت السبب أنه من الآمن أن يدخل الحجر الصحي، للتأكد من سلامته وعدم نقله الفيروس للأولاد؛ ما اضطر شاشماز للاستعانة بالشرطة من أجل رؤية طفليه وهو ما تمكن منه.

وكشفت وسائل إعلام تركية في وقت سابق أن خلافات كبيرة نشبت بين الزوجين، مشيرة إلى أن القضية بدأت باتهام شاشماز لزوجته بأنها "هزت مؤسسة الزوجية لارتكابها الفادح" دون توضيح طبيعة هذا الخطأ.

في سياق ذلك طالب الفنان التركي بحضانة ابنيه علي ويوسف، ومنع زوجته التي تحمل الجنسية الألمانية من السفر بسبب خوفه من أن تتوجه إلى ألمانيا وتأخذ أولاده معها، كما طالب بتعويض مادي قيمته 10 ملايين ليرة تركية.

يذكر أن شاشماز كان قد ارتبط بزوجته عام 2012، ورُزق الزوجان بمولودهما الأول في عام 2013، وأطلقا عليه اسم علي نادر، كما أنجبت نجاهان مولودهما الثاني في عام 2017، وأطلقا عليه اسم "يوسف أمير".

ونجاهان كشيكجي هي ابنة أحد مبتكري فكرة مسلسل "وادي الذئاب"، الذي يعد واحدا من أبرز وأشهر المسلسلات التركية، وأحد المشرفين على إنتاجه.

وحظي المسلسل بشهرة واسعة في العالم وفي الوطن العربي بشكل خاص، حتى أن شاشماز كان قد صرح سابقًا بأن الجمهور لا يعرف اسمه الحقيقي وعادة ما ينادونه باسم مراد.