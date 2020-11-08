شكرا لقرائتكم خبر عن بلا ملابس وكما ولدتها أمها.. نجمة باب الحارة تفجر غضبا واسعا بجلسة تصوير فاضحة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صورة من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية .

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وارتدت الملا فستان اخضر فاتح مكشوف الصدر في احدث ظهور لها .