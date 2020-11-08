شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يعلق على فوز بايدن وهزيمة ترامب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هنأ الرئيس عبدربه منصور هادي، جو بايدن بفوزه بالانتخابات الأمريكية الرئاسية.

وقال هادي انه يتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعث الرئيس هادي اليوم، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي جو بايدن، هنأه فيها بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بلاده.

واشاد رئيس الجمهورية في برقيته بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين .. مؤكداً تطلعه لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين .

وعبر رئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة .. متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية الصديق التقدم والازدهار.