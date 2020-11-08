شكرا لبحثكم عن خبر ”عدن” تعانق ”صنعاء” بموكب عرائسي ضخم للشاب ”أحمد طه” تزامنا مع زفاف ”المومري” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - "أبشر كلنا أصحابك".. للمرة الثانية عدن تزف أحد أبنائها بموكب عرائسي ضخم

لم يكن يوماً عادياً بل كان يوماً تجلت فيه كل صور الترابط والمحبة في عدن، هذه المدينة التي كانت على قلب رجل واحد، فللمرة الثانية يشارك أهالي عدن فرحة شاب أصم بيوم زفافه.

تفاعلت محافظة عدن بأكملها مع دعوة شاب عدني "أصم" لحضور عرسه ومشاركته أفراحه، وكان طالب أصدقاء الشاب العدني أحمد طه، أهالي عدن بمشاركته أفراحه التي أقيمت مساء أمس الجمعة، في قاعة سنيوريتا في مديرية خور مكسر لحضور حفل زفافه والمساهمة في إحياء الزفة.

وتفاعل العديد من أبناء عدن مع هذه الدعوة، وشاركوا فيها سواء بالحضور أو برفد هدايا خاصة للعريسين. وحصل أحمد على تفاعل اكتسح منصات التواصل، وشارك العدنيون في الداخل والخارج، فرحةً منهم بزفافه الميمون.

وشهدت عدن حدثاً مماثلاً في وقت سابق، حيث نُظم موكب عرائسي ضخم، وكان الحضور بالمئات انطلاقاً من قاعة مون لايت بالمنصورة لمشاركة العريس "محمد الأعجم" بيوم زفافه.

وفي العاصمة صنعاء، شهد ميدان السبعين عصر أمس الجمعة، حشداً شبابياً هو الأوّل من نوعه في مناسبة اجتماعية شخصية.

واكتظت ساحات الميدان بجمهور غفير من الشباب الوافدين من مختلف محافظات الجمهورية استجابة لدعوة حفل زفاف الناشط اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى المومري.

ومثّل الحشد الشبابي التلقائي والعفوي صدمة لمليشيا الحوثي التي تعمل جاهدة على تدجين الشباب أيديولوجياً لصالح أجندتها الطائفية والزج بهم في معارك ديمومة بقائها في حالة اغتصاب للسلطة.