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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 8 مدنيين بقصف مدفعي حوثي على أحياء سكنية بمدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
الخليج 365 ـ تعز
أصيب 8 مدنيين بجروح، إثر قصف مدفعي عنيف، شنته مليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء السبت 7 نوفمبر 2020م، على الأحياء السكنية، شرقي مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).
وذكر مصدر طبي، أن 8 مدنيين أصيبوا في القصف المدفعي الحوثي، إصابة معظمهم خطيرة، وإن بعضهم أطفال وآخرون مسنون.
وأشار المصدر أن القصف الحوثي طال الأحياء الشرقية من مدينة تعز وتسبب بحالة هلع وفزع كبيرة بين النساء والأطفال.
وكثفت المليشيات الحوثية من قصفها المدفعي وبقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، أحياء "عصيفرة" و"وداي القاضي" و"المسبح" و"الروضة" وعدة أحياء سكنية شمال وشمال غرب المدينة
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