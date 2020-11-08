شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس ونائبه ينعيان وفاة أحد المناضلين في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعى الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، وفاة المناضل الكبير خالد منصور دباء. جاء ذلك في برقيتي عزاء ومواساة من الرئيس هادي والأحمر إلى سالم منصور دباء ومحمد ومنصور خالد منصور دباء، بوفاة المناضل خالد منصور دباء. وأشادا في البرقية إلى مناقب الفقيد الوطنية وأدواره الاجتماعية وكفاءاته العملية في مختلف المواقع، التي شغلها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء. وأعربا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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