شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اليمني والقبائل ينفذون عملية التفاف ناجحة ويحررون مواقع جديدة في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش اليمني ورجال القبائل بمحافظة الجوف، اليوم السبت، من تنفيذ عملية التفاف ناجحة ضد مليشيا الحوثي في منطقة بير المزاريق، تمخضت عن إبادة عناصر حوثية واغتنام أسلحتهم وعربة عسكرية تحمل رشاش عيار 23 وأخرى عادية؛ وفقا لمصادر ميدانية.

وقالت المصادر، أن قوات الجيش ورجال القبائل تمكنوا بعد تحرير منطقة ‎الاشراع بمديرية خب والشعف من تنفيذ عملية التفاف ناجحة في منطقة ‎بير المرازيق .

وأشارت المصادر الى أن العملية اوقعت بعربة عسكرية رباعية الدفع مدرعة محليا ومزودة بمختلف الصفائح وتحمل رشاش عيار ثلاثة وعشرين روسي الصنع وتم اغتنامه وعربه أخرى عادية بالإضافة الى إبادة العناصر الحوثية التي كانت على العربيتين بينهم قائد الطقم ومجموعة من الأفراد .

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على صعيد متصل، قال ناطق المنطقة العسكرية السادسة ربيع القرشي، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إنه تم تحرير جبال الدقيقة جنوب معسكر الخنجر.

وفي جبهة ‎بئر المرازيق نصبت قوات الجيش كمينا لطقم حوثي وقتل جميع من كانوا على متنه.

وتعرضت المليشيا الحوثية للإبادة بمحافظتي مارب و الجوف خلال محاولاتها تحقيق أي اختراق ميداني على الأرض.