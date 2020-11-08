شكرا لبحثكم عن خبر القوات اليمنية المشتركة تطلق ”الساحل الغربي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أُطلقت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، مساء اليوم السبت، موقع "الساحل الغربي" الإخباري، كموقع رسمي.

وأوضح رئيس التحرير أمين الوائلي، أن الموقع الذي يمكن الوصول إليه على الرابط (www.alsahil.net) يمثل امتدادا وتحديثا لموقع "منبر المقاومة" ويبني على عمل وإرث أستاذنا الصحفي الكبير أحمد الرمعي، تغمده الله بواسع رحمته، والنسخة الجديدة بمثابة تحية وتخليد لروح زميلنا الراحل ولرفاقه شهداء وأبطال القوات المشتركة.

وقال، إن "الساحل الغربي" يستلهم روح وخصوصية الجهة والجبهة الأهم وينفتح على المشهد الوطني اليمني بجهاته وجبهاته إنفاذا لتوجيهات وتوجهات قيادة القوات المشتركة، والموقع منصة مهمة في خدمة وفائدة السكان والأهالي ومناطق الساحل الغربي ومفتوح دائما أمام كافة الزملاء الصحفيين والكتاب والناشطين والشباب والقطاعات الحية في الساحل الغربي وتهامة اليمن.

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ولفت رئيس التحرير إلى رعاية واهتمام قيادة القوات المشتركة بتطوير وتكريس عمل إعلامي يواكب بطولات وأهداف الأبطال في الجبهات وتأمين ورعاية حياة ومصالح المواطنين والسكان ويتكامل في انسجام مع وسائل ومنصات إعلام مكونات المشتركة.

وأضاف الوائلي، نضع أنفسنا في خدمة سكان وأهالي وقوات الساحل الغربي والمكونات الوطنية اليمنية على امتداد الساحة والبلاد في قلب معركة المصير الجمهوري اليمني والعروبي التي تخاض ضد إيران وأذرعها وفي مواجهة الكهنوت الإمامي والعنصرية السلالية المتخاصمة والمتصادمة وجودا مع اليمن عبر كافة مراحله.

ويأخذ الموقع وهيئة التحرير بسياسة التطوير المتدرج والتراكمي سعيا إلى تقديم الأفضل ونمذجة المحتوى والرسالة.