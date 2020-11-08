- 1/2
- 2/2
شكرا لبحثكم عن خبر مزارع ”يمني” يعثر على تمثال من ”ذهب” بـ”الصدفة” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، مزارع "يمني" عثر بالقرب من مزرعته على تمثال من "ذهب".
وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن مزارع من أبناء مدينة جبلة، بمحافظة إب وفي حوزته تمثال مصنوع من الذهب، قبل أيام.
وأشارت المصادر الى أنه تم القاء القبض على المزارع بعد أن وجد التمثال بالمصادفة في مكان غير بعيد عن مزرعة القات التي يملكها.
وتتعرض ثروة اليمن من الاثار والمخطوطات في كافة المحافظات لعمليات نهب ممنهجة، في ظل غياب الدولة ومؤسساتها المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مزارع ”يمني” يعثر على تمثال من ”ذهب” بـ”الصدفة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.