شكرا لبحثكم عن خبر مزارع ”يمني” يعثر على تمثال من ”ذهب” بـ”الصدفة” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، اليوم السبت، مزارع "يمني" عثر بالقرب من مزرعته على تمثال من "ذهب".

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن مزارع من أبناء مدينة جبلة، بمحافظة إب وفي حوزته تمثال مصنوع من الذهب، قبل أيام.

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وأشارت المصادر الى أنه تم القاء القبض على المزارع بعد أن وجد التمثال بالمصادفة في مكان غير بعيد عن مزرعة القات التي يملكها.

وتتعرض ثروة اليمن من الاثار والمخطوطات في كافة المحافظات لعمليات نهب ممنهجة، في ظل غياب الدولة ومؤسساتها المعنية.