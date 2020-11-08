شكرا لبحثكم عن خبر صعود ”بشر” الى رئاسة برلمان صنعاء الى جانب ”الراعي” و”هشول” و”عطية” في خطوة خيبت مساعي الحوثيين لإزاحة آخر رجال صالح (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر برلمانية في صنعاء، اليوم السبت، أن عضو مجلس النواب عبده بشر صعد الى هيئة رئاسة البرلمان، الى جانب العضوين عبدالسلام هشول، وأكرم عطيه، فيما حافظ يحيى الراعي على منصبه كرئيسا للمجلس؛ في خطوة أفشلت مساعي مليشيا الحوثي، لإزاحة آخر رجال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، أن يحي الراعي فاز مجددا برئاسة المجلس عن طريق الاقتراع السري، فيما فاز عبده محمد بشر، وعبدالسلام هشول وأكرم عطية كنوابا للرئيس، في انتخابات غير معلنة لهيئة رئاسة جديدة للمجلس المنقسم بين صنعاء وعدن.

وذكرت المصادر أنه تقدم للترشح لمنصب رئيس المجلس يحي الراعي، و احمد سيف حاشد، ليفوز الراعي بـ96 صوتا بفارق ثلاثة عن منافسه حاشد.

وبينت المصادر بأنه تقدم للترشح لعضوية هيئة رئاسة المجلس كـنواب للرئيس كلاً من عبده محمد بشر، وعبدالسلام هشول زابية، واكرم عطيه، ومرتضى جدبان، وعبدالرحمن الجماعي، وخالد مجود الصعدي، وعبدالباري دغيش.