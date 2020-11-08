شبوة تعلن وصول 20 ألف جواز سفر جديد إلى مكتب الجوازات في المحافظة

شكرا لبحثكم عن خبر شبوة تعلن وصول 20 ألف جواز سفر جديد إلى مكتب الجوازات في المحافظة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مكتب الاعلام بمحافظة شبوة بوصول 20 ألف جواز جديد خاص لمكتب الهجرة والجوازات بالمحافظة.
وأشار المكتب إلى أن هذه الدفعة تأتي ضمن المتابعة والجهود الحثيثة الذي يوليها محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ومدير عام شرطة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول ومدير عام مكتب الهجرة والجوازات العقيد محمد بن معروف البريكي وحرصهما على رفد فرع المصلحة بالدفعات الجديدة من الجوازات.
وأكد المكتب في بيان صحفي أن هذه الدفعة الجديدة ستسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في استخراج جوازات السفر أو تجديده،متقدماً بالشكر الجزيل لمدير فرع المصلحة العقيد محمد بن معروف البريكي على تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات لكل طالبي وثائق او تجديد جواز السفر من مواطني شبوة أو غيرها من المحافظات اليمنية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر شبوة تعلن وصول 20 ألف جواز سفر جديد إلى مكتب الجوازات في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.