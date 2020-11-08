شكرا لبحثكم عن خبر شبوة تعلن وصول 20 ألف جواز سفر جديد إلى مكتب الجوازات في المحافظة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مكتب الاعلام بمحافظة شبوة بوصول 20 ألف جواز جديد خاص لمكتب الهجرة والجوازات بالمحافظة.

وأشار المكتب إلى أن هذه الدفعة تأتي ضمن المتابعة والجهود الحثيثة الذي يوليها محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ومدير عام شرطة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول ومدير عام مكتب الهجرة والجوازات العقيد محمد بن معروف البريكي وحرصهما على رفد فرع المصلحة بالدفعات الجديدة من الجوازات.

وأكد المكتب في بيان صحفي أن هذه الدفعة الجديدة ستسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في استخراج جوازات السفر أو تجديده،متقدماً بالشكر الجزيل لمدير فرع المصلحة العقيد محمد بن معروف البريكي على تسهيل كافة الإجراءات والمعاملات لكل طالبي وثائق او تجديد جواز السفر من مواطني شبوة أو غيرها من المحافظات اليمنية الأخرى.