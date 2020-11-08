شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلق على فشلهم في انتخابات مجلس النواب وفوز المؤتمر والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق محمد علي الحوثي رئيس مايسمى باللجنة الثورية التابعة لميليشيات الحوثي بفشلهم في انتخابات مجلس النواب بعد فوز يحيى الراعي.
وبارك الحوثي لأعضاء ورئيس المجلس المنتخبة دون تسميتهم.
وكانت مصادر إعلامية قد كشفت إن مرشح الحوثيين لرئاسة مجلس النواب عبدالسلام هشول، فشل بازاحة القيادي المؤتمري يحيى الراعي، اليوم السبت في انتخابات غير معلنة مسبقا، لتجديد هيئة رئاسة هذا المجلس التشريعي المنقسم بين صنعاء، وعدن.
وفاز الراعي ، بفارق ثلاثة اصوات فقط عن النائب هشول المنحدر من محافظة صعدة، وفق لما نقله "يمن فيوتشر".
وتشمل الانتخابات ايضا ملء مقعد النائب الجنوبي الملتحق بتحالف الحكومة الشرعية، ناصر باجيل الذي سيحل مكانه على الارجح عبدالباري دغيش المنحدر من مدينة عدن.
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