شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو .. الفنانة نانسي عجرم تضع نفسها في ورطة وموقف محرج للغاية بسبب العلاقة الحميمة .. وجمهورها في صدمة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - وكتبت نانسي عجرم تغريدة جاء بها: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تعاشره مدى الحياة.. نهاركم سعيد”.

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لكن ترجمة “التغريدة” بواسطة “جوجل” إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، أعطت التغريدة معنى مُختلف تماماً، وظهر كأن نانسي عجرم تقول: ” الشخص الذي يعترف بغلطه ثم يعتذر، تستطيع أن تُمارس الجنس معه مدى الحياة”.

ونوه المغردون إلى الترجمة التي وضعت “نانسي عجرم” بموقف مُحرج، وسخروا منها وطلبوا أن تنتبه مرة أخرى إلى الترجمة قبل نشر تغريداتها.

ويبدو أنه موسم المواقف المُحرجة للفنانة اللبنانية، فقد تعرضت نانسي عجرم لموقف محرج أيضاً خلال ظهورها في بث مباشر مع متابعيها على حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقطع التيار الكهربائي مرتين خلال البث المباشر، وحل الظلام الدامس. فيما علقت نانسي عجرم على الموقف بالقول إنّ ما حدث أمر عادي في لبنان، وإن كان مستغربا في دول أخرى.