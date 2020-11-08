شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف العربي يستهدف مواقع وتعزيزات الحوثيين في مأرب وصعدة والجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف العربي عشرات الغارات على مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في عدد من المحافظات.

ففي مأرب شن طيران التحالف العربي 11 غارة على تعزيزات المليشيا الحوثية في مديرية مدغل كانت في طريقها لخطوط التماس بالمديرية.

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وفي صعدة شن الطيران التابع لتحالف دعم الشرعية 3 غارات على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف.

كما شن طيران التحالف العربي عدد من الغارات على المرازيق شمال مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

وكانت غارات التحالف العربي قد قتلت قبل أيام قيادات حوثية بارزة في جبهتي نهم ومأرب حدود جبل مراد.