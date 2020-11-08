شكرا لبحثكم عن خبر طيران التحالف العربي يستهدف مواقع وتعزيزات الحوثيين في مأرب وصعدة والجوف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شن طيران التحالف العربي عشرات الغارات على مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في عدد من المحافظات.
ففي مأرب شن طيران التحالف العربي 11 غارة على تعزيزات المليشيا الحوثية في مديرية مدغل كانت في طريقها لخطوط التماس بالمديرية.
وفي صعدة شن الطيران التابع لتحالف دعم الشرعية 3 غارات على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف.
كما شن طيران التحالف العربي عدد من الغارات على المرازيق شمال مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.
وكانت غارات التحالف العربي قد قتلت قبل أيام قيادات حوثية بارزة في جبهتي نهم ومأرب حدود جبل مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف العربي يستهدف مواقع وتعزيزات الحوثيين في مأرب وصعدة والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.