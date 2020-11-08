شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق: شاهد الكارثة التي تم العثور عليها في بطن جريح يمني والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عثرداخل بطن أحد جرحى الجيش الوطني في مأرب شرق البلاد مقص. وقال مصدر خاص ‏العثور على مقص في بطن احد جرحى الجيش الوطني البطل انس حيدر. وافاد ان اطباء مستشفى الهيئة بمحافظة مأرب اثناء اجراء العملية لأحد الجرحى تم نسيان مقص داخل بطن الجريح. Advertisements واضاف يجب إقالة إدارة مستشفى الهيئة وإحالتهم للمحاسبة فيكفي استهتار بارواح الابطال. واختتم الاخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومحافظ مارب نطالبكم إقالة إدارة الهيئة مطلب شعبي وبقائهم وصمة عار في تاريخ الطب وخطر على كل مقاوم. من : معتصم صادق اليمني

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