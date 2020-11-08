شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن فتح طريق قعطبة الفاخر إب أمام جميع المواطنين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وصل صباح اليوم السبت وفداً من التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية لبحث سبل فتح طريق قعطبة الفاخر إب.

حيث كان في استقبالهم اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع والعميد عبدالله مهدي رئيس المجلس الانتقالي بالضالع والأستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع ومدير الأمن بالمحافظة ومديرعام قعطبة وقائد قوات الحزام الامني بمحافظة الضالع والعميد سيف وقيادة المجلس الانتقالي وعدد من وكلاء وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع وقعطبة

ورحب محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل صالح بوفد التحالف المدني مثمناً كافة الجهود التي يبذلها التحالف المدني من أجل فتح الطريق الرابط بين قعطبة الفاخر إب وقعطبة دمت صنعاء

وتوجه الوفد وقيادة السلطة المحلية وقيادة الانتقالي إلى مشارف منطقة الفاخر لفتح الطريق.

من جانبه أشار العقيد احمد ناجي المريسي مدير عام قعطبة إلى أن فتح الطريق سيساهم في تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركة التنقل والسفر للمواطنين والبضائع واحتياجات المواطنين وإسعاف المرضى وطلاب الجامعات والمعاهد و المدارس حيث سبب قطع الطريق ارتفاع إيجار التنقل ونقل البضائع وحرمان المئات من الحالات المرضية المستعصيه من العلاج

وقال رئيس التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية الدكتور حمود العودي أنه بفضل الجهود الحثيثة والمتواصلة والطيبه التي سعى لها التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية وبتعاون جميع الأطراف تم اليوم الاتفاق وفتح طريق قعطبة الفاخر إب أمام الحركة التجارية حيث من المقرر أن تبدأ الحركة في هذا الطريق من صباح غداً الأحد 8نوفمبر وستليها فتح طريق الضالع دمت صنعاءوكل الطرق بمشيئة الله وتعاون الجميع