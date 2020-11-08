شكرا لبحثكم عن خبر فشل حوثي ذريع في مجلس النواب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر إعلامية إن مرشح الحوثيين لرئاسة مجلس النواب التابع للحوثي في صنعاء عبدالسلام هشول، فشل بازاحة القيادي المؤتمري يحيى الراعي، اليوم السبت في انتخابات غير معلنة مسبقا، لتجديد هيئة رئاسة هذا المجلس التشريعي المنقسم بين صنعاء، وعدن.

وفاز الراعي ، بفارق ثلاثة اصوات فقط عن النائب هشول المنحدر من محافظة صعدة، وفق لما نقله "يمن فيوتشر".

وتشمل الانتخابات ايضا ملء مقعد النائب الجنوبي الملتحق بتحالف الحكومة الشرعية، ناصر باجيل الذي سيحل مكانه على الارجح عبدالباري دغيش المنحدر من مدينة عدن.

وتسعى المليشيا الحوثية إلى إزاحة كل من تبقى من رجال الرئيس الأسبق علي صالح لإحكام سيطرتها على كل مفاصل الدولة.