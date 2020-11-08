شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد أخ وأبناءه الـ6 يعتدون بالضرب المبرح على الأخت التي تصرخ بشدة في همدان بصنعاء بسبب قطعة أرض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتسبب قضايا و بمشاكل كبيرة بين الأسر اليمنية بشكل متزايد يوميا خصوصا مع حالة الهزل التي يعيشها جهاز في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية بأن أحد المواطنين في مديرية بمحافظة صنعاء قام بالاعتداء على أخته بالضرب والكلام وبمساعدة أبناءه بسبب قطعة أرض.

وبحسب المصادر فإن المدعو صالح علي عبدالله عايض الحاوري من أبناء قرية الحاوري في مديرية همدان وبمساعدة اولاده الستة قام بالاعتداء على أخته بسبب قطعة أرض.

وأظهر فيديو مصور المدعو الحاوري والذي يتجاوز عمره الخمسين عاما وهو يضرب أخته بعصى "الخيزران" التي يتكأ عليها بلا رحمة بسبب مطالبها بحقها في الأرض.

وبحسب الفيديو فإن المجني عليها ومعها مجموعة أخرى من النساء قامت بالاستنجاد بأبناء القرية بالصراخ الشديد لانقاذها من أخيها التي يضربها بلا رحمة ولا اعتبار لصلة القرابة بينهما.

وأثار هذا المشهد استياء عدد كبير من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي حيث تحول مبدأ صلة الرحم إلى ضرب بالعصا بسبب الطمع والجشع.