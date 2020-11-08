الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة ويقترب من الحزم ... مستجدات المعارك العسكرية في الجوف

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يزيد بن سلمان - شبوة - تحقق قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية امس السبت تقدما ملحوظا شرقي مدينة الحزم المركز الإداري لمحافظة الجوف. وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير مواقع جديدة حول معسكر الخنجر الاستراتيجي. وبحسب المصدر فإن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من تحرير جبال الدقيقة جنوب معسكر الخنجر الاسترايجي بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي. وأشار المصدر إلى وقوع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وأسير خلال هذه المعركة.

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