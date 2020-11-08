شكرا لبحثكم عن خبر القبض على عصابة لسرقة الجنابي وضبط 22 جنبية مسروقة في محافظة إب ”صور” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي ضبط عصابة سرقة الجنابي في محافظة إب بعد عشرات السرقات التي شكى منها المواطنون.

وذكر بلاغ أمني لوزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها ، أن العصابة المكونة من 8 عناصر من ذوي السوابق، قامت "تحت تهديد السلاح" بسلب المواطنين عشرات "الجنابي" المنتقاة بعناية، وهي نوع من الاسلحة البيضاء، او الخناجر اليمنية الثمينة المستخدمة للزينة.

و استخدم الجناة غالبا الدراجات النارية والاستعانة بالسلاح أحيانا، لسرقة هذه الجنابي، التي استعيد منها 22 جنبية حتى الآن، وفق البلاغ.

Advertisements

وانتشرت جرائم السرقة والقتل والسطو بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين حيث تجاوزت سرقات الجنابي المئات وما أعلنته المليشيا ليس إلا قليل ، فضلا عن سرقة الأموال والجوالات والسيارت وغيرها.