شكرا لبحثكم عن خبر إنتصارات واسعة وتقدم جديد للجيش والقبائل في محافظة الجوف والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أحرز الجيش الوطني مسنوداً برجال القبائل تقدماً ميدانياً ملحوظاً في محافظة الجوف، أثناء معاركهم المستمرة ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.

وتحدثت مصادر إعلامية أن الجيش الوطني تمكن خلال الساعات الماضية من تحقيق تقدم في المحور الشمالي للمحافظة وإلحاق خسائر فادحة في صفوف ميليشيا الحوثي.

وأشارت المصادر إلى سيطرة الجيش والقبائل على قرية الأشارع التابعة لمديرية خب والشغف، فيما أصبحت الآن على مشارف شعب الرهنة القريب من سوق الثلوث والخط الرئيسي الرابط بين منطقة اليتمة وعقبة خب الشعف في محافظة الجوف.

وتشهد جبهات محافظة الجوف معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي من جهة ومليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة.