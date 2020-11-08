شكرا لبحثكم عن خبر الحوادث المروية في شبوة تودي بحياة 50 شخص وإصابة المئات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت إحصائية رسمية عن عدد الحوادث وضحايها في محافظة شبوة منذ بداية العام الجاري.

وبلغ عدد الحوادث المرورية بمحافظة شبوة 176 حادثا منذ بداية العام الجاري نجم عنها 50 وفاة و221 اصابة.

ووفقا لوكالة الأنباء سبأ أوضح مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد حسين شنيتر أن حجم الخسائر المادية قدرت بـ 74 مليون ريال، مؤكدا استكمال الإجراءات القانونية لهذه الحوادث، وعدم تسجيل أي منها ضد مجهول.