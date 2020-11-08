رجل يقتل أخر عمدا في صنعاء بسبب رمانة "تفاصيل"

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دوليا اليوم ضبط شخصين متهمين بالقتل العمد في مديريتي معين والصافية.

وقال مركز الاعلام الأمني أن مركز شرطة المعلمي بمديرية معين شخصا يبلغ من العمر 30عاما ، لارتكابه جريمة قتل المجني عليه “ابراهيم الحبيشي” البالغ من العمر 41عاما.

وذكر مركز الشرطة أن الجاني قام بطعن المجني عليه بالجنبية في الجهة اليسرى من الصدر أدت إلى وفاته ، ومن خلال جمع الإستدلالات تبين للشرطة أن الاسباب كانت خلاف على سعر حبتين من الرمان.

وبحسب المركز فقد تم إحالة المتهم للإجراءات القانونية .

وفي في حادثة أخرى أفاد المركز بأن مركز شرطة باب الحرية في مديرية الصافية ضبط شخصين نشب بينهما خلاف حول خط السير ، الأول يدعى “عبدالاله المحاقري” يبلغ من العمر 25عاما ، والثاني يدعى زياد البحري “ويبلغ من العمر 34عاما ، ورفض كليهما ان يفسح سيارته لتمر سيارة الآخر، فقام الأول بإطلاق رصاصة من مسدسه نتج عن ذلك إصابة شخص اثناء مروره في الشارع ، وهو المجني عليه “هشام الراجح” يبلغ من العمر 18 عاما ، وقد اخترقت الرصاصة صدره، وأدت إلى وفاته.

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