شكرا لبحثكم عن خبر ثاني زلزال بشري ”عفوي” بصنعاء يرعب مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت العاصمة صنعاء، ثاني زلزال بشري بشكل عفوي تسبب في إثارة الرعب لدى مليشيا الحوثي، بعد الزلزال البشري الذي انتفض لمقتل الشاب عبدالله الاغبري، أواخر أغسطس الماضي، ما دفع المليشيا الى منع التظاهر، والغاء مراسيم زفاف الشاب اليوتيوبر مصطفى المومري، أمس الجمعة.

مراقبون اعتبروا أن ذلك الاحتشاد العفوي لليمنيين يأتي كردة فعل على طريقة وأسلوب الحياة الاجتماعية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، التي أصبحت مؤطرة على غير مزاج الناس.

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واعتبروا أن خروج المواطنين بهذه الحشود التي صارت أقرب الى التحشيد دون مبالاة وكذلك للتعبير دون وعي عن عدم انتماء سياسي.

ولفتوا الى أن للشعوب مزاج يصعب تقنينه خارج المؤسسات، والشعب اليمني عموما يحب التجمهر والاحتشاد لسبب أو لغير سبب.

واحتضن ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، مساء أمس الجمعة، أكبر حفل زفاف تشهده اليمن من قبل؛ وفقا لمصادر محلية حضرت عرس اليوتيوبر الشاب المومري، والذي شهد حضور كثيف للآلاف، أزدحمت بهم قاعة بيروت، واتجهوا الى ميدان السبعين.