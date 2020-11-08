شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تهدم واحدا من أبرز معالم وآثار ثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية في محافظة حجة بأن ميليشيا الحوثي أقدمت على تحطيم واحد من أبرز معالم الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر.

وقالت المصادر بأن ميليشيا الحوثي قامت بتحطيم النصب التذكاري للجندي المجهول في مقبرة الشهداء بمنطقة حورة محافظة حجة.

وأظهرت صورة تمثال الجندي المجهول في مقبرة الشهداء بمحافظة حجة بعد تدميره من قبل ميليشيا الحوثي.

ويقول مراقبون أن الملييشيا تسعى بكل جهد لطمس معالم وأثار الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر.

وبحسب المراقبون فلسيت هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الميليشيا الحوثية الكهنوتية بمحاولة طمس معالم ورموز الثورة التي أطاحت بالحكم الامامي الغاشم.

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