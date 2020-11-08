عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تمنع بيع وشراء هذه العملة الخليجية في مناطق سيطرتها

الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365

وجهت سلطات مليشيا الحوثي الإنقلابية، في العاصمة اليمنية صنعاء، جميع منشآت الصرافة بعدم التعامل بالعملة الكويتية "الملغية".



وقالت في بيان لها، إنه يمنع منعا باتا على منشآت الصرافة التعامل بالعملة الكويتية (الملغية) سواء بشكل مباشر أو كدور وسيط.

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وأوضحت أن هذا القرار يأتي من أجل الحد من عمليات النصب والاحتيال والمخالفات التي تندرج في إطار غسيل الأموال.

وحذرت المليشيات الحوثية المخالفين بتحمل المسؤولية الكاملة وعقوبات قاسية من الجهات المختصة.

وكانت المليشيا الحوثي قد أصدرت في وقت سابق، قراراً يقضي بمنع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باعتبار أن ذلك أمراً "غير قانوني".

وبين الحين والآخر تفرض مليشيا الحوثي رسوماً وإتاوات على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، ومنها تبرعات باسم "المجهود الحربي" و"المولد النبوي" و"الزكاة" و"الضرائب" و"الجمارك" و"المساهمة المجتمعية"، وغيرها، تثير ميليشيات الحوثي حنق وقلق اليمنيين باتخاذها إجراءات اقتصادية جديدة، تتمثل في قرارها الأخير الذي يقضي بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية الشرعية عبر البنك المركزي الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، بزعم أن "تداول وحيازة تلك العملة يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني".