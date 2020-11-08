شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة متحولة جنسيا تصدم المتابعين بإطلالة خادشة وفاضحة وتعلق: بتحبوا الفجور .. شاهد من تكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - عبر حسابها في انستغرام نشرت الفنانة المتحولة جنسيا هيفا ماجيك مقطع فيديو ظهرت به وهي ترقص بالبكيني بطريقة مستفزة، وعلقت: حاولت اخليكن تنتبهوا لنجاحي وتعبي بس ما شلتوا عيونكن عن جسمي، مجتمع عربي بس بدو يشوف الفجور".

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وعبر المتابعون عن صدمتهم بهذه الأطلالة الخادشة، وعلقوا على شكل جسدها بعد عمليات التجميل، وسخروا من انجازاتها التي تطالب الناس الانتباه لها.

وتشارك هيفاء ماجيك مع متابعيها اخر اطلالاتها وصورها، والتي تكون جريئة في أغلبها، رغم الانتقادات التي تتلقاها.

هيفا ماجيك في الأصل كانت شاباً إسمه صبحي، وتعتبر من أشهر المتحولات جنسياً، واكثرهن جدلا بسبب اطلالاتها وتصريحاتها الجريئة، عرفت شهرة كبيرة بسبب شبهها الكبير بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واسمت نفسها هيفا ماجيك من شده حبها لهيفاء وهبي، واصبحت ماجيك نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول بعدها الى مغنية وتحصد اغنياتها ارقاماً عالية جداً من المشاهدات على موقع يوتيوبن ومن أغانيها، طقي وفرقعي، مجنونة انا، اكتر من حب، وغيرها.