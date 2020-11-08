شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة تضبط شقيقتها في أحضان زوجها .. وردة كانت فعلها صادمة ولا تخطر على بال .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - كواليس السياسة والسهر في لبنان، مليئة بالأسرار الخاصة بالمشاهير والتي تصل إلى حد الفضائح، التي لا تقوم على علاقات جنسية فقط، فنانة لبنانية شهيرة متزوجة من رجل اعمال مصري ولها شقيقة مشهورة، تقرب منها الزوج المصري.

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علاقة جنسية جمعت الزوج المصري بشقيقة زوجته الفنانة الشهيرة، والعلاقة انكشفت على سرير الأخيرة وفي شقتها بإحدى البنايات الفخمة في بيروت، وتم تصعيد الأمر وقتها من جانب الفنانة التي فقدت أعصابها وفضحت شقيقتها وزوجها، لتكون القصة على لسان مجتمع المشاهير البيروتي.

الغريب في علاقة الزواج بين رجل الأعمال المصري وزوجته الفنانة الشهيرة مستمرة، على الرغم من أنها ليست معلنة للجمهور أو العامة، فيكفي أن الوسط الفني وأوساط المشاهير يدركون أسرار وكواليس هذا الزواج، واللافت أن الفنانة لم تطلب الطلاق من زوجها، بل عادت الأمور إلى مجاريها، في ظل وجود الشقيقة.