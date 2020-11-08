شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الهام شاهين تفجر مفاجاة صادمة للجميع وتزل لسانها وتكف عن المرض الخبث الذي يعاني من "سمير غانم" ووضع "ميرفت أمين" وهذا ما... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين الشرقاوي - إلهام شاهين تحدثت عن كواليس حفل زفاف شقيقها أمير شاهين مؤخراً والذي شهد نتواجد عدد كبير من النجوم، وكشفت أيضاً عن سبب غياب عدد من النجوم مثل عادل إمام وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وسمير غانم وغيرهم.

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إلهام شاهين توجه اعتذاراً بسبب حفل زفاف شقيقها

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" إنها تشعر بسعادة كبيرة بعد زفاف شقيقها أمير شاهين، حيث تعتبره ابنها وبذلت مجهود كبير في إقناعه بالزواج، وأضافت إنها التزمت بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وأقامت الحفل في مكان مفتوح بالإضافة إلى توجيه الدعوة لـ 300 شخص فقط، وقالت إنها البعض لم يحضر بسبب فيروس كورونا وتعذرهم في هذا الأمر.

لهام شاهين تكشف خضوع الفنان سمير غانم لعملية جراحية

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن طريق الخطأ عن مرض الفنان سمير غانم، وذلك بعد سؤالها عن سبب غياب صديقتها دلال عبد العزيز وابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم عن الحفل، وقالت إن دلال لم تستطع الحضور بسبب إجراء الفنان سمير غانم لعملية جراحية منذ أيام وإنها تقف بجانبه هذه الفترة، وأكدت إنه أصبح بصحة جيدة وتمنت له السلامة والشفاء.

وجاء ذلك تأكيداً للشائعات التي تداولت في الفترة الأخيرة عن مرض الفنان سمير غانم وإصابته بوعكة صحية جعلته ينتقل للمستشفى، والتي نفاها من خلال مصادر مقربة به، وأكدوا إنها إجراءات وفحوصات روتينية فقط، قبل ان تكشف إلهام شاهين عن خضوع سمير غانم لعملية جراحية وتقلق الجمهور مجدداً.

إلهام شاهين تكشف سبب مؤثر وراء غياب ميرفت أمين وعادل إمام

وقالت إلهام شاهين إن الفنانة ميرفت أمين في حالة حداد وحزن عميقة منذ وفاة الفنانة شويكار والفنانة رجاء الجداوي، وأضافت إنها منذ ذلك الحدث وهي تلتزم المنزل ولا تظهر في أي مناسبة اجتماعية، وتشعر بحزن كبير بسبب علاقتها القوية بالراحلتين، وأشارت إلى إنها لا تتحدث عن حالتها ولكنها تشعر بحالتها وحزنها الكبير، وذكرت إنها لم توجه دعوة لعادل إمام لخوفها عليه من تجمع الجميع حوله ومن عدوى كورونا رغم رغبتها الشديدة في حضوره أي مناسبة تخصها.

ووجهت إلهام شاهين اعتذار لأصدقائها وزملائها لعدم قدرتها على دعوة الجميع لحفل زفاف شقيقها وقالت على انستقرام:" أعتذر جدا لكل الأصحاب والحبايب و العيلة اللى معرفناش نعزمهم لأن القوانين لا تسمح بأعداد كبيرة في التجمعات بالأفراح بالأوتيلات لظروف الكورونا.. و كان علينا الاحترام والالتزام بالعدد المسموح خوفا على ضيوفنا الأعزاء جداً.. شكرا لتفهمكم و قبول عذرنا.. كلكم غاليين عندنا وكنت أتمنى وجودكم معى جميعاً فى هذه المناسبة السعيدة".