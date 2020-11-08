شكرا لبحثكم عن خبر بعد مرور قرابة الشهر على بدء العام الجديد.. صعوبات تواجه الطلاب في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شكى الكثير من الطلاب في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي من عدم حصولهم على الكتاب المدرسي بعد مرور قرابة ثلاثة أسابيع منذ بدء العام الدراسي الجديد.

وتحدث عدد من طلاب المدارس الأهلية لـ"المشهد اليمني" عن عدم حصولهم على الكتب الدراسية المقرره لهم رغم مرور قرابة الشهر منذ بدءهم للدوام الدراسي، وبالرغم من كونهم طلاب في مدارس خاصة يفترض على الإدارة محاولة الحصول على الكتب الدراسية المقررة لهم بشتى الطرق.

وأشاروا إلى أنهم يلقون صعوبات كبيرة في استذكار دروسهم وكتابة ما يتوجب عليهم من وواجبات مدرسية بالرغم من دفعهم لرسوم الكتب المدرسية للمدرسة.

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فيما أكد آخرون توجههم إلى ميدان التحرير حيث يباع الكتاب المدرسي في بسطات وتكون في كثير من الأحيان كتب مستخدمة ، لكن الحظ لم يحالف في العثور على جميع المناهج الدراسية المطلوبة.

وفي ذات السياق أكدت إدارة المدارس أنهم حتى اللحظة لم يتمكنوا من الحصول على العدد المطلوب للكتب المدرسية من مطابع الكتاب المتواجدة في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ولجأوا إلى طلب الكتب السابقة من الطلاب لتوزيعها للطلاب المنتقلين للمرحلة الدراسية الجديدة.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عدد من الإنتهاكات بحق الطالب والمعلم سوى على صعيد التعليم الأساسي والثانوي أو التعليم العالي، في سعي منها لتجهيل جيل بأكملة وغرس الذهنية الجهادية في عقولهم للدفع بالطالب إلى الجبهات وتعزيز جبهاتها بعد ما تتجرعه من خسائر في الأرواح بشكل كارثي في كل الجبهات.