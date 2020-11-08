شكرا لبحثكم عن خبر القائد العام للقوات البحرينية يزور قواته المشاركة في التحالف العربي باليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة اليوم السبت بزيارة قوات بلاده المشاركة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وكان في استقباله في قاعدة الملك فهد الجوية قائد منطقة الطائف، والتقى القائد العام خلال زيارته لقوة دفاع البحرين بضباط وضباط صف وأفراد السلاح الجو الملكي البحريني بقاعدة الملك فهد الجوية.

كما استمع إلى إيجاز مفصل عن مهام القوات وأطلع على سير عملها ونتائج عملياتها، وحثهم على أهمية مواصلة البذل والعطاء، والحرص والتفاني في تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأعرب عن اعتزازه بالقوات البحرينية المشاركة في عمليات التحالف العربي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بين دوله.