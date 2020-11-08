شكرا لبحثكم عن خبر ”منى صفوان” تحذر الحوثيين والأطراف اليمنية من رسالة مرعبة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت الصحفية اليمنية منى صفوان من الأغلبية الصامته المتواجدة في اليمني والتي لا تمتلك أي زعيم ليقودها .

وعلقت صفوان خلال سلسلة تغريدات رصدها "المشهد اليمني" على عرس اليوتيوبر اليمني " مصطفى المومري" والحشود التي تجمعت لأجله وهو لا يمثل أي زعامه في صنعاء ، وحصل على شهرته من خلال قناته التي يتحدث فيها عن مواضيع عامة تهم العامة.

وقالت صفوان في إحدى تغريداتها "رسالة مرعبة ليست فقط للحوثيين،بل لكل الاطراف والزعماء الذين يعتقدون ان لديهم شعبية،عرس يوتيوبر او مفسبك يمني يتحول الى مهرجان شعبي باكبر ميدان في صنعاء

انه تاكيد ان الشعب لا يتبع احداً،فمصطفى المومري يتحدث عن مواضيع عامة تهم العامة،وهذه الشعبية ستنتهي ان تم استقطابه، وروج لاي طرف".

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يذكر أن اليوتيوبر مصطفى المومري إحتفل يوم أمس الجمعة بحفل زفافه وشهد حضور كثيف للآلاف الذين أزدحمت بهم القاعة، واتجهوا الى ميدان السبعين، ويعد أكبر حفل زفاف تشهده اليمن ؛ وفقا لمصادر محلية حضرت العرس.