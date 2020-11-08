فيديو.. إصابة مسنّة بقصف حوثي لحي سكني بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيديو.. إصابة مسنة بقصف حوثي لحي سكني بالحديدة

الأحد 8 نوفمبر 2020

الخليج 365

أصيبت امرأة مسنّة، السبت، بشظايا مقذوف هاون، إثر قصفٍ شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على القرى السكنية في منطقة الجريبة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.



وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن امرأة مسنّة تدعى "جرادة محبش درويش" أصيبت بشظايا مقذوف هاون حوثي في قدمها اليمنى أثناء تواجدها بجانب منزلها في منطقة الجريبة.

وأفاد بأن المدنيين يتعرضون لقصف واستهداف من ميليشيات الحوثي بسلاح "م. ط. 23" و"عيار 14.5" بشكل يومي، ليلاً ونهاراً.

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وبحسب الإعلام العسكري، فقد نقلت المسنّة فور إصابتها إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وجاءت هذه الجريمة بعد يوم من قصف صاروخي حوثي على الأحياء السكنية في حي المنطر بمديرية الحوك، أسفر عن تدمير ثلاثة منازل بشكل كامل.

وكانت القوات المشتركة، أعلنت الأحد الماضي، مقتل وإصابة 22 مدنياً بينهم نساء وأطفال، على يد الحوثيين خلال الأسبوعين الماضيين، في محافظة الحديدة.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد محافظة الحديدة معارك هي الأعنف منذ دخول الهدنة الأممية الهشة حيّز التنفيذ قبل نحو عامين، ما تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 2600 مدني، بنيران ميليشيات الحوثي، بحسب تقارير منظمات حقوقية.