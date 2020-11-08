شكرا لبحثكم عن خبر اسماء راجح: هتك الاعراض مسموح عند الحوثيين لكن ملابس النساء ممنوعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت الاعلامية اليمنية أسماء راجح المذيعة بقناة العربية الحدث على القيود والانتهاكات الحوثية التي تتخذها ضد النساء في اليمن.

وقالت راجح في تغريدة لها حسابها في "بتويتر" : "أن الحوثيين شددوا على ملابس النساء اليمنيات لكنهم هتكوا عرض العشرات منهن".

وأضافت راجح : " انه ووفق قانون الحوثي يسمح باخطتاف النساء والاعتداء عليهن وأيداع العشرات منهن في سجونها".

وسخرت بالقول: " ماشاء الله أصحاب قيم وأخلاق عالية يحافظوا على حرمة النساء لكن أختطاف النساء ودخول البيوت وانتهاك حرمتها وأعراضها عادي، وأغتصاب الأطفال عادي!! فعلً وضع مبشر".

وكانت مليشيات الحوثي قد اصدرت تعليمات لطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء بتحديد ملابس معينه ومنع المكياج والزينة للطالبات .